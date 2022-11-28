فيروس يحرم ويل سميث من حضور عرض فيلمه الجديد (فيديو)

كان النجم العالمي "ويل سميث" يخطط لمفاجأة الجمهور في أحد عروض فيلمه Emancipation، لكنه غاب بعد أن ثبتت إصابته بـ COVID-19، فغالباً ما يُطلب من المشاركين في العروض إظهار نتائج سلبية لفيروس كورونا، قبل أن يتمكنوا من حضور الحدث.

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وكان الممثل البالغ من العمر 54 عاماً يتطلع إلى لقاء الجمهور بعد عرض فيلمه الأخير Emancipation، لكنه انتهى بمقابلتهم عبر Zoom، حيث كان جالساً أمام جهاز لاب توب. وقال: "لقد كانت نتيجة الاختبار إيجابية، أنا إيجابي بالتأكيد".

بدا أن "ويل" يأخذ الأمور بأرياحية، حيث كتب عبارة مرحة: "لقد انتشرت بسرعة" بجوار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مقطع الفيديو، لم يُظهر نجم الأكشن أي علامات على المرض، لكنه ظل يصرخ صرخات الألم المبالغ فيها عندما كان يجري لنفسه الإختبار بالمسحة حول أنفه، وصُدم عندما حصل بعد ساعة واحدة على نتيجة إيجابية.