"روحي ارقصي أحسن".. فيفي عبده في موقف محرج بسبب السعودية ومونديال قطر (صورة)

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اختلط الأمر على الفنانة المصرية فيفي عبده، والتي وجهت التهنئة للمنتخب السعودي بدلا من المنتخب المغربي الذي فاز في مباراة اليوم بهدفين دون رد علي حساب نظيره بلجيكا.وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "ألف مبرووووك للمملكة العربية السعودية علي الفوز في مبارة النهاردة في كأس العالم فخر لكل العرب".وانهالت التعليقات على المنشور قائلين: "المغرب اللي فازت فضحتينا روحي ارقصي أحسن"، "مش دا مش دا"، "يا فوفا السعودية ملعبتش النهاردة كل سنة وأنتي طيبة".