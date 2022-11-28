بالصور- مادونا بفستان من الدانتيل الأسود.. هكذا بدت في عيد الشكر

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إحتفلت نجمة البوب مادونا (64 عاماً)، بعيد الشكر هذا العام بحضور أبنائها الستة مجتمعين.وأظهرت صور الاحتفال التي تم نشرها على إنستغرام، أبناء مادونا: لورديس ليون (26 عاماً)، روكو ريتشي (22 عاماً)، ديفيد باندا (17 عاماً)، تشيفوندو ميرسي جيمس (16 عاماً)، والتوأم ستيلا وإستير (10 أعوام).والتقط جميع أبناء مادونا مجموعة من الصور العائلية، وهم يرتدون ملابس مناسبة لعيد الشكر، في حين ظهرت والدتهم بشعرها الأحمر وفستان من الدانتيل الأسود.مع تعليق "أنا ممتنة لهذا"، بدأت المغنية المنشور بصورة لها مع ابتنها لورديس الكبرى، وارتدتا ملابس سوداء.