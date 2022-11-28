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فنون ومشاهير

كيم كارداشيان تخرج عن صمتها بعد الانتقادات الحادة

Lebanon 24
28-11-2022 | 16:00
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خرجت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن صمتها بعد الانتقادات الحادة التي طالتها بسبب ترويجها لعلامة تجارية أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.


وكانت العلامة التجارية الفاخرة Balenciaga قد تلقت ردود فعل عنيفة، بعد أن عرضت إعلانات غير لائقة للأطفال.
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وكتبت كيم يوم الأحد على "تويتر": "لقد التزمت الصمت خلال الأيام القليلة الماضية، ليس لأنني لم أشعر بالاشمئزاز والغضب من حملات Balenciaga الأخيرة، ولكن لأنني أردت فرصة للتحدث إلى فريقهم لأفهم بنفسي كيف يمكن أن يحدث هذا. بصفتي أماً لأربعة أطفال، صدمتني الصور المزعجة. يجب أن تحظى سلامة الأطفال بأعلى درجات الاحترام وأية محاولات لتطبيع إساءة معاملة الأطفال من أي نوع يجب ألا يكون لها مكان في مجتمعنا".


واختتمت كيم قائلة: "أقدر إزالة Balenciaga للحملات والاعتذار. عند التحدث معهم، أعتقد أنهم يتفهمون خطورة القضية وسيتخذون الإجراءات اللازمة حتى لا يحدث هذا مرة أخرى أبداً".

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