طبيب أنغام يكشف عن موعد خروجها من المستشفى

كشف أستاذ أمراض النساء والتوليد في قصر العيني الدكتور أكرم العدوي، والطبيب المعالج للفنانة المصرية أنغام، آخر تطورات حالتها الصحية، وموعد عودتها للجمهور واستئناف نشاطها الفني.

وقال الطبيب المعالج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي إن حالة الفنانة أنغام مطمئنة وفي تحسن مستمر.

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وأضاف: "الفنانة كان عندها انسداد في الأمعاء، والحمد لله تم غلق الأنبوب، والآن هي تأكل وتشرب بشكل طبيعي، ونمضي في مسار مطمئن والحمد لله".

واستكمل "خلال يومين تقريباً بإذن الله ستكون في منزلها، وتعود لجمهورها بشكل طبيعي، وهي من طلبت مني أن أطمئن الجمهور".