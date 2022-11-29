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فنون ومشاهير

ارتدت قناع وجه وقفازات.. هكذا قضت ميغان عيد "الشكر" (صورة)

Lebanon 24
29-11-2022 | 05:00
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على ما يبدو أن ميغان ماركل Meghan Markle اختارت الاحتفال بعيد "شكر" بشكل متواضع لهذا العام. فقد شاركت ميغان بتحضير الغداء لـ 300 امرأة بلا مأوى في لوس أنجلوس.

وقد تمت مشاركة صورة على موقع مؤسسة Archewell Foundation  تظهر فيها ميغان وهي ترتدي قناع وجه وقفازات كونها كانت تساعد السيدات في توزيع شرائح فطيرة اليقطين.
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الصورة من موقع archewell
 
إلى جانب الصورة ، كتبت المنظمة "في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ساعد فريق مؤسسة Archewell Foundation في إعداد غداء عيد الشكر لأكثر من 300 مقيم في مركز نساء وسط البلد Downtown Women's Center (DWC) في لوس أنجلوس.

وتعمل مؤسسة DWC على إنهاء التشرد لجميع النساء بما في ذلك المحاربات القدامى وعائلاتهن ، والنساء اللواتي يعانين من مخاوف صحية بدنية وعقلية شديدة والناجين من العنف المنزلي.


ومن المحتمل أيضًا أن تكون ميغان قد أعدت وجبة لعائلتها كما فعلت العام الماضي، عندما ظهرت في برنامج Ellen DeGeneres Show وكشفت أنها تحب الطهي "أنا أحب الطبخ ، سنكون في المنزل ونسترخي ونستقر نوعًا ما".
 
 
المصدر: et arabic
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