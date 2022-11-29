إليسا تهين شذى حسون في أحد المطاعم.. اليكم ما فعلته!

فاجأت المطربة العراقية شذى حسون، جمهورها وجمهور زميلتها اللبنانية إليسا، عندما أعلنت عن تعرضها للإهانة من قبل الأخيرة.



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وأكدت شذى أن الحادثة ليست قديمة، إذ وقعت قبل أشهر قليلة فقط، واصفةً ما قامت به إليسا بالتصرف المعيب، مؤكدةً أنها كانت قادرة على رد الإهانة، لكنها لم تفعل وتمالكت أعصابها، واضطر الأشخاص الذين كانوا برفقتها إلى تهدئتها على الفور. وفي التفاصيل، قالت شذى خلال ظهورها في برنامج "المجهول"، إنها وأثناء وجودها في أحد المطاعم بالعاصمة بيروت، بنفس الوقت الذي وجدت فيه إليسا، تعمدت المطربة اللبنانية توجيه إهانة لها عندما بدأت تصرح "من تكون شذى؟".وأكدت شذى أن الحادثة ليست قديمة، إذ وقعت قبل أشهر قليلة فقط، واصفةً ما قامت به إليسا بالتصرف المعيب، مؤكدةً أنها كانت قادرة على رد الإهانة، لكنها لم تفعل وتمالكت أعصابها، واضطر الأشخاص الذين كانوا برفقتها إلى تهدئتها على الفور.

وردت شذى على تصرف إليسا، خلال البرنامج، عندما قالت: "ومن هي إليسا؟"، كلنا بشر ويجب أن نحترم.

وعن إيقاف حفلاتها في العراق، بيّنت أن العراق ليس بالبلد السهل، فهو متعدد الطوائف والديانات، لذلك إن إقامة الحفلات به تواجه صعوبات كبيرة وتحديات جمة، بسبب وجود اعتقادات لدى البعض تدفعهم لمعارضة إقامة هذه الحفلات