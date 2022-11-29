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فنون ومشاهير

بعدما ظهرت وهي تحتضنه في إحدى السهرات.. خطيب نادين نسيب نجيم يُهدد! (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2022 | 02:30
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وأخيراً كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم عن هوية خطيبها ويُدعى ناريغ ناربيكيان، معبّرة عن الحب الكبير الذي تكنه له، داعية من الله أن يحمي علاقتهما ويباركها.

 

كلام نادين جاء ردا على تعليق خطيبها ناربيكيان على الفيديو الذي انتشر لهما خلال تواجدهما في إحدى السهرات وظهرت وهي تحتضنه، إذ هدد من يحاول الإساءة لهما بالتعامل معه بالقانون، معبرا عن حبه الكبير لها.

 

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وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الفيديو، مقدمين الدعم لنادين ، من أبرزهم الفنانة أحلام التي قالت: "انبسطي ولا تتركي أي شخص حقير يأثر عليك انت نجمة عظيمة ولا تبرري الملكة لا تبرر ونقطة بحبك".

 

يُذكر ان نادين أعلنت خطوبتها من الشاب الذي ظهرت معه في الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت نشره عبر صفحتها على إنستغرام، حيث ظهرت وهي تحتضنه خلال حضورهما إحدى الحفلات.

 

وقالت نادين في تعليقها على الفيديو: "يلي عم حاول يستهبل و يصور على اساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو: هيدا خطيبي وانا حرة بحياتي وما حدا خصه ومن هلىء بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى".

 

وأضافت: "يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس. كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس ! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة".

 

وتابعت: "حتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني انكم تستغلوني لنية بشعة وبعدكم مفكرين انه بهل الطريقة بخسر ولادي! وبتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لانه بالقانون و برا القانون انا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب واتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم".

 

 
 

مع الإشارة إلى ان خطيبها نادين هو سوري- أرمنيّ الجنسيّة، وتحديدًا من مدينة حلب.

 

 

 

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