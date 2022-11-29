بأجواء المونديال.. زوج جيسيكا عازار يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه رجل الأعمال محمد صوفان زوج المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار وهو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء مميزة.

ولفت الجمهور قالب الحلوى الذي حُضر للمناسبة والذي هو من أجواء مونديال 2022 حيث زيُن بطابات فوتبول من بينها كرات عليها علم الأرجنتين ووضع على وجهه كأس يشبه كأس العالم.

يُذكر ان جيسيكا في أواخر شهور حملها وهي لا تزال تتابع تصوير حلقات جديدة من برنامج "40" على شاشة الـ mtv.