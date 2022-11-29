Advertisement

فنون ومشاهير

منة شلبي والمخدرات.. تفاصيل تُكشف لاول مرة عن تعاطيها في اميركا

Lebanon 24
29-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1015329-638053220529769453.jpg
Doc-P-1015329-638053220529769453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ القبض على الفنانة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات والجدل لا يزال مثاراً حول القضية خاصة بعد الإفراج عنها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه من دون إخضاعها لتحليل المخدرات وعدم حبسها احتياطياً مثلما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات.
Advertisement

وكشف مصدر قضائي في تصريحات صحافية، أن النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للإتجار عادة.

وأضاف المصدر أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

وعن عدم إجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنة شلبي، أكد المصدر أن" النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر".

وأشار إلى أن تعاطي المخدرات خارج مصر ليس مناط عقاب، لأنها تكون قد تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.

وشدد المصدر القضائي على أنه لا يتصور عقلاً ولا منطقاً، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواسية.

وتسبب توقيف الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بعد ضبطها بحيازة مخدرات، في توجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى مقر المحكمة التي أوقفت الفنانة لاستقبالها.

وعبّر زكي عن غضبه من تداول الصحافة لأزمة منة شلبي، مشيراً إلى أن ما حصل فعل غير حضاري، مؤكداً أنه يعتبر ما حدث للفنانة انتهاكاً صارخاً لخصوصيتها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سدّدت ضماناً مالياً قدره 50 ألف جنيه.

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-11-29
13:23 | 2022-11-29
11:00 | 2022-11-29
07:50 | 2022-11-29
07:28 | 2022-11-29
06:15 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website