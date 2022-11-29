بعد مرور 19 عاما على مقتلها.. اسرار تُكشف لأول مرة عن ذكرى

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بعد مرور 19 عاما على مقتلها على يد زوجها، كشف الموسيقار المصري هاني مهنا الذي تبنى الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، فنياً وقدمها للجمهور المصري والعربي، أسراراً عن حياتها.وقال في لقاء صحافي بمناسبة ذكرى وفاتها "تعاونت مع ذكرى منذ قدومها إلى مصر، وساعدتها في العمل قبل أن تأتي إلى مصر، وعندما جاءت قررت إدخالها مصحة للتغذية من أجل زيادة وزنها، حيث إن وزنها كان يقرب من الخمسين كيلو غراما، ومقاسها 36، لذا كان من الواجب زيادة وزنها".كما أوضح أنه أول من حضر لها أول حفل بمصر، وكان في مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 1994، وحصلت منه على جائزة أفضل صوت، بينما حصل هو على جائزة أفضل لحن"، وفقا لما نقله موقع "القاهرة 24"."وحياتي عندك"كذلك بين هاني مهنا أن ذكرى لم تكن راضية عن أغنيتها الشهيرة "وحياتي عندك"، مشيرا إلى أنه أصر على مشاركة الأغنية في الألبوم.كما تابع: "لم أكن راضيا عن زواج ذكرى من أيمن السويدي، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وكنت أنصحها بالعديد من النصائح، ولكنها كانت عادية وبخصوص العمل وفي حياتها الشخصية".قتلها ثم انتحريذكر أن ذكرى التونسية لقت مصرعها يوم 28 تشرين الثاني عام 2003، على يد زوجها المصري أيمن السويدي الذي انتحر بطلقه في فمه في حادثة غامضة، شغلت الرأي العام العربي لسنوات.