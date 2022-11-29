17
o
بيروت
19
o
طرابلس
2
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد مرور 19 عاما على مقتلها.. اسرار تُكشف لأول مرة عن ذكرى
Lebanon 24
29-11-2022
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد مرور 19 عاما على مقتلها على يد زوجها، كشف الموسيقار المصري هاني مهنا الذي تبنى الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، فنياً وقدمها للجمهور المصري والعربي، أسراراً عن حياتها.
وقال في لقاء صحافي بمناسبة ذكرى وفاتها "تعاونت مع ذكرى منذ قدومها إلى مصر، وساعدتها في العمل قبل أن تأتي إلى مصر، وعندما جاءت قررت إدخالها مصحة للتغذية من أجل زيادة وزنها، حيث إن وزنها كان يقرب من الخمسين كيلو غراما، ومقاسها 36، لذا كان من الواجب زيادة وزنها".
Advertisement
كما أوضح أنه أول من حضر لها أول حفل بمصر، وكان في مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 1994، وحصلت منه على جائزة أفضل صوت، بينما حصل هو على جائزة أفضل لحن"، وفقا لما نقله موقع "القاهرة 24".
"وحياتي عندك"
كذلك بين هاني مهنا أن ذكرى لم تكن راضية عن أغنيتها الشهيرة "وحياتي عندك"، مشيرا إلى أنه أصر على مشاركة الأغنية في الألبوم.
كما تابع: "لم أكن راضيا عن زواج ذكرى من أيمن السويدي، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وكنت أنصحها بالعديد من النصائح، ولكنها كانت عادية وبخصوص العمل وفي حياتها الشخصية".
قتلها ثم انتحر
يذكر أن ذكرى التونسية لقت مصرعها يوم 28 تشرين الثاني عام 2003، على يد زوجها المصري أيمن السويدي الذي انتحر بطلقه في فمه في حادثة غامضة، شغلت الرأي العام العربي لسنوات.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد للجميع عن الرّواتب وسحوبات الدولار.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ جديد للجميع عن الرّواتب وسحوبات الدولار.. إليكم تفاصيله
15:09 | 2022-11-28
28/11/2022 03:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
00:34 | 2022-11-29
29/11/2022 12:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
06:12 | 2022-11-29
29/11/2022 06:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
08:02 | 2022-11-29
29/11/2022 08:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
22:00 | 2022-11-28
28/11/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-11-29
الملكة كاميلا تخالف التقاليد الملكية بخطوة غير مسبوقة!
13:23 | 2022-11-29
مزقت حذاء من ماركة عالمية... زوجة مقدم البرامج اللبناني الشهير تتحدى كيم كارداشيان فما القصة؟ (فيديو)
11:00 | 2022-11-29
إليسا تهين شذى حسون في أحد المطاعم.. اليكم ما فعلته!
08:00 | 2022-11-29
منة شلبي والمخدرات.. تفاصيل تُكشف لاول مرة عن تعاطيها في اميركا
07:28 | 2022-11-29
إبنة ممثل شهير حديث الجمهور بجمالها وملامحها الأوروبيّة... شاهدوا الصور
06:15 | 2022-11-29
هيفا وهبي بإطلالة جريئة جدا.. وضعيات مثيرة والجمهور ينتقد "عرفنا انك صغيرة" (صور)
فيديو
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
29/11/2022 21:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
29/11/2022 21:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
29/11/2022 21:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact