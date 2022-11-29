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فنون ومشاهير

سيرين عبدالنور تتحضّر لمشروع درامي ضخم

Lebanon 24
29-11-2022 | 16:00
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يبدو أن النجمة سيرين عبد النور تتخذ فترة استراحة من الدراما بعد نجاح كبير حظي بها مسلسل "العين بالعين" لسلام كسيري ورندة العلم. 


وأفادت "نواعم" بأن شركة انتاج جديدة تتخذ مقراً لها بين دبي وبيروت تتفاوض مع مجموعة من الممثلين على مشروع درامي ضخم ومن بين هؤلاء سيرين عبد النور التي أنهت تعاقدها مع شركة الصباح مؤخراً، ويبدو أن بداية السنة المقبلة 2023 سنشهد انطلاقة لهذه الشركة، على أن يبدأ عملها فعلياً في الربيع المقبل.
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ويبدو أن الشركة الجديدة ستكلف مجموعة من الكتاب المعروفين بتقديم اقتراحات أو روايات لانتاجها والعمل على تنفيذها، فيما لم يُعرف إن كان توجه الشركة لجهة العرض عبر المنصات المعروفة أو من خلال منصة خاصة.
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