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فنون ومشاهير

بعد غياب 8 سنوات.. محمد سعد يعود في "إكس لانس"

Lebanon 24
29-11-2022 | 23:00
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يخوض النجم المصري محمد سعد موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل بعنوان "إكس لانس"، ليعود بذلك سعد للدراما التلفزيونية بعد غياب 8 سنوات، منذ تقديمه مسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014.


وينتمي مسلسل "إكس لانس" لنوعية الأعمال الكوميدية، ويتألف المسلسل من 30 حلقة، وبحسب تصريحات المنتج ممدوح شاهين، فقد تم الانتهاء من كتابة 20 حلقة، وسيبدأ التصوير في 25 كانون الأول المقبل.
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وأشار شاهين إلى أن العمل من إخراج أحمد شفيق، وبدأ التحضير له منذ عدة أشهر في سرية، وتم التعاقد مع أكثر من فنان، وسيكون الإعلان عنهم خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة التعاقدات، حسب ما ورد في برنامج "ET بالعربي".


وشهد 2019 تقديم محمد سعد آخر فيلمين له، وهما "الكنز 2: الحب والمصير" و"محمد حسين".
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