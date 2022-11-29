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فنون ومشاهير

مزقت حذاء من ماركة عالمية... زوجة مقدم البرامج اللبناني الشهير تتحدى كيم كارداشيان فما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2022 | 13:23
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تحدت ريم سعيدي عارضة الأزياء التونسية وزوجة مقدم البرامج اللبناني عصام بريدي، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام" وظهرت من خلاله وهي تمزق حذاء من ماركة "بالنسياغا": ''كأم ومؤثرة وشخصية عامة ولدي العديد من المتابعين على انستغرام لا أستطيع أن أبقى صامتة، كيم كاردشيان إنه دورك الآن.. اتحداك بأن تقومي بالشيء نفسه".
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واتُهمت دار الأزياء العالمية "بالنسياغا" بالترويج للإتجار بالأطفال بعض عرضها لصور مسيئة بحق الطفولة. وقدمت "بالنسياغا" اعتذارا، بعد أيام قليلة من طرحها حملة ترويجية. 
 
 
ورداً على الصور التي نُشرت، غرّدت كارداشيان مساء الأحد عبر "تويتر" قائلة: "التزمت الصمت خلال الأيام القليلة الفائتة، ليس لأنني لم أشعر بالاشمئزاز والغضب من حملات "بالنسياغا" الأخيرة، بل لأنني أردت أن أتحدث إلى فريقها لكي أفهم كيف حصل ذلك".

وقالت كيم إنها صُدِمت لهذه "الصور المزعجة" نظراً إلى كونها "أماً لأربعة أبناء"، لافتةً إلى أنها أخذت علماً بـ"سحب "بالنسياغا" الصور وتقديمها اعتذارات".
 
وأضافت "بالنسبة إلى مستقبلي مع "بالنسياغا"، فأنا أعيد النظر في العلاقة التي تجمعنا، استناداً إلى استعداد الماركة لتحمل مسؤولية أمر ما كان ينبغي أن يحصل مطلقاً، وإلى الإجراءات التي انتظرها منها في ما يتعلّق بحماية الأطفال".
 
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