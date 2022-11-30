زينب فياض ابنة هيفاء وهبي برفقة ممثل تركي شهير.. والجمهور: نيالك (صورة)

نشرت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جمعتها مع الفنان التركي بوراك اوزيجفيت وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

والتقت زينب ببوراك أثناء زيارة يقوم بها الأخير إلى الكويت حالياً حيث تقيم هي.

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وكتبت زينب تعليقاً طريفاً على الصورة حيث قالت:"بقلاوتين، الكويت جمعتنا".

وتفاعل عدد من جمهور ومتابعي زينب مع الصورة، وأعربوا عن إعجابهم بها، مؤكدين على جمالهما معاً.

فيما مازح البعض منهم زينب متسائلين عن موقف زوجة بوراك، الفنانة التركية فهرية افجين من هذه الصورة، وكان من التعليقات: "فهرية تبكي في الزاوية"، كما علق البعض: "زينب نيالك".



يشار إلى ان زينب فياض تعد من المؤثرات الناشطات على السوشال ميديا في عالم الجمال والموضة حيث تنشر الكثير من الإطلالات المميزة على حسابها الرسمي على "انستغرام".