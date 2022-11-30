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فنون ومشاهير

فنان مصري يقدم أول ديو غنائي صيني عربي برفة مطربة صينية شهيرة

Lebanon 24
30-11-2022 | 05:00
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ترشح الفنان المصري حمادة هلال لعمل غنائي فني مشترك باسم "إحنا الحياة"، من قبل قناة "سي جي تي إن" العربية الصينية، وهي القناة الرسمية الناطقة بالعربية لدولة الصين.

وتتحدث الأغنية عن الصداقة والتعاون بين الشعوب والأخوة وعدم التمييز بين الناس، والتقدم يداً بيد، وإظهار العلاقات الودية، المتمثلة في ترابط المصير بين الشعوب العربية والشعب الصيني، والتعاون بينهم في السراء والضراء.
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وقال حمادة هلال إنه سعيد بهذا الترشيح، خاصة وأنه من دولة عظمى، ومن قناة صينية رسمية كبيرة لها انتشار واسع في الصين والوطن العربي، مضيفاً أنه تحمس لهذه الأغنية لأنها تدعو الشعوب العربية والصين إلى المحبة والأخوة والصداقة والسلام، وأن يكون بينهما تعاون في كل المجالات التجارية والفنية والإنسانية تحت شعار "مستقبل واحد خاصة"، وأن العرب والصين بينهم علاقات تاريخية وتجارية منذ آلاف السنين.

أغنية "إحنا الحياة" يشارك فيها بالغناء المطرب حمادة هلال ممثلاً للدول العربية والمطربة الصينية "ما يه"، وتشتهر في العالم العربي باسم "عائشة الصينية"، وهي من كلمات الشاعرة المصرية سلمى رشيد ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.
المصدر: سيدتي
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