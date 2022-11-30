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فنون ومشاهير

حلمي بكر يعاتب أصالة نصري بسبب هذا الشاب (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2022 | 11:00
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وجّه الموسيقار حلمي بكر عتاباً شديد اللهجة الى المطربة السورية أصالة، بعد الأزمة التي حدثت خلال حفلها في "مهرجان الموسيقى العربية" المنقضي، بعدم مشاركة المطرب الشاب أحمد سالم، المعروف إعلامياً بـ"المطرب النقاش".
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وقال بكر خلال اطلالته برنامج "ET بالعربي": "لو كانت عايزة تعمل مفاجأة بحفلها تعلن قبلها، لأن الأوبرا ليست غراج سيارات عشان كل من يصعد على المسرح يُسجل اسمه في التاريخ".
 



وكشف بكر عن رأيه في وضع الغناء الحالي في مصر، قائلاً: "مستوى الغناء يتدنى بوجود المهرجانات أحياناً، كما أن الفوضى في الغناء تدمّر كل ما هو جميل في حياتنا". وأضاف: "المهرجانات اخترعت بعض المطربين طلعوا عفار من بوقهم... واعتمدوا على الألفاظ ومقدرش لساني يذكر مفرد من مفردات تلك الألفاظ".
وقال حلمي بكر عن فكرة ترشيحه لمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات التي ستُجرى بعد أشهر عدة: "أنا لا أعشق الكرسي وأبتعد عن المناصب، ولكن أحب الغناء الجيد، وأتمنى من الله أن يهبنا نقباء يقولوا الصح فين والخطأ فين وطظ في الكرسي".
ووجّه بكر رسالة لمحمد فؤاد قال فيها: "أنت راجل ناجح فلا تعبث بنجاحك لأنه هيبقى على حسابك وأوعى تفتكر إني مبقولكش كده حب بالعكس أنا بحبك جداً وأنت صاحبي".
المصدر: لها
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