Advertisement

فنون ومشاهير

نجاة مذيعة شهيرة من الموت بعد تعرضها لحادث سير مروّع

Lebanon 24
30-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1015639-638054071648810469.jpg
Doc-P-1015639-638054071648810469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المذيعة هدير أبو زيد مقدّمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، نجاتها من موت محقق بعد تعرضها لحادث سير مروّع على الطريق الدائري، أثناء عودتها من مدينة الإنتاج الإعلامي بعد تقديمها أحد البرامج الإذاعية، حيث كشفت اصطدام سيارة نقل كبيرة بخلفية سيارتها.
Advertisement

وكتبت هدير أبو زيد عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حادث كبير عالدائري وأنا راجعة من الراديو... ملحقتش حتى ألمح النقل اللي خبطني من قوة الخبطة واللي حصل بعدها... لحظات كنت متأكدة أنها الأخيرة في حياتي".
 


يُذكر أن الإعلامية هدير أبو زيد تقدّم برنامج "صباح الخير يا مصر"، وعدداً من حلقات برنامج "التاسعة مساءً" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:20 | 2022-11-30
05:00 | 2022-11-30
04:03 | 2022-11-30
02:00 | 2022-11-30
23:00 | 2022-11-29
16:00 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website