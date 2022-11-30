نجاة مذيعة شهيرة من الموت بعد تعرضها لحادث سير مروّع

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أعلنت المذيعة هدير أبو زيد مقدّمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، نجاتها من موت محقق بعد تعرضها لحادث سير مروّع على الطريق الدائري، أثناء عودتها من مدينة الإنتاج الإعلامي بعد تقديمها أحد البرامج الإذاعية، حيث كشفت اصطدام سيارة نقل كبيرة بخلفية سيارتها.وكتبت هدير أبو زيد عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حادث كبير عالدائري وأنا راجعة من الراديو... ملحقتش حتى ألمح النقل اللي خبطني من قوة الخبطة واللي حصل بعدها... لحظات كنت متأكدة أنها الأخيرة في حياتي".