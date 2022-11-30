بعد معاناتها مع المرض.. أنغام تغادر المستشفى وهذا أول ما ستقوم به

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كشف الموسيقار الكبير محمد علي سليمان والد النجمة أنغام، عن آخر تطورات حالتها الصحية حيث أكد تحسن حالتها، واستعدادها للخروج من المستشفى، بتوصية من الطبيب المسؤول عن علاجها، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها أخيراً.من ناحية أخرى، كشف مسرح الماركيه في القاهرة عن موعد حفل النجمة أنغام الذي تعود به إلى جمهورها، حيث أعلن عن ظهورها في أول حفل لها بعد أزمتها الصحية في 3 شباط المقبل ضمن فعاليات مهرجان Non Stop Music والذى كان من المقرر إقامته الجمعة ٢ كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وكانت أنغام قد تعرضت الأيام الماضية لأزمة صحية طارئة استدعت خضوعها لعملية جراحية بسبب معاناتها من نزيف حاد، وبعد عودتها إلى منزلها عانت من مضاعفات هذه العملية الجراحية، وأُُصيبت بالتصاقات في الأمعاء، مما سبب لها انسداداً معوياً، واضطرها للدخول الى المستشفى.من ناحية أخرى، طمأن الدكتور أكرم العدوي أستاذ النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني، محبي الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مشيراً إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وأن وضعها الصحي كان يحتّم عليها إجراء جراحة نسائية صعبة.وأشار العدوي إلى أن أنغام تتحسن حالتها الصحية، ولم تعد بحاجة الى خراطيم التغذية، حيث أصبحت تأكل وتشرب بشكل طبيعي، مضيفاً: "ممكن تروح بيتها طبيعي". كما لفت إلى أن أنغام كانت قلقة، وترفض وضع أنبوب حنجري بسبب خوفها على الأحبال الصوتية.