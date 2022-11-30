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فنون ومشاهير

ممثلة شابة تكشف تفاصيل مقتل والدتها على يد ابن الجيران.. نهاية مأسوية!

Lebanon 24
30-11-2022 | 09:20
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كشفت الفنانة المصرية عايدة غنيم، أن والدتها قُتلت عام 2012 على يد شاب يبلغ من العمر 23 عامًا كان يعيش بجانبها، ولم يكن متزنا بسبب تعاطي المخدرات.

وأضافت غنيم التي عرفها الجمهور بدور "سعدية" في مسلسل "الحاج متولي"، أن ابن الجيران قتل والدتها بهدف السرقة، وتم القاء القبض عليه وهو الان في السجن وحكمه مؤبد.
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وقالت عايدة إنها بعدما كانت تؤدي دورها في احدى المسرحيات، اتصلت بوالدتها ولكنها لم تجب، ليتبين انّ الشاب قتلها بدم بارد ذبحا وسرق ذهبها.
 
كَما أشارت عايدة إلَّى أنها كانت تأمل في تنفيذ حكم إعدام القاتل، لكن هذا ما حدث، وأضافت: "والدة القاتل تعرضت بعدها الى حادث مروري أنهى حياتها، وزوجته أنجبت ابنهما وهو في السجن".
 
 
المصدر: فوشيا
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