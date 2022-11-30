كيم كارداشيان تحصل على نفقة شهرية بـ200 ألف دولار لأطفالها!

أفادت تقارير إعلامية بأن كيم كارداشيان وييه، مغني الراب المعروف سابقاً باسم كانييه ويست، توصلا إلى تسوية طلاق تتضمن حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة وتقسيم أصولهما العقارية.



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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أمس الثلاثاء أنه على الرغم من حضانتهما المشتركة للأطفال، وأعمارهم ثلاثة وأربعة وستة وتسعة أعوام، ستحصل كارداشيان على نفقة شهرية قيمتها 200 ألف دولار شهرياً لرعاية الأطفال الذين سيمضون أغلب وقتهم معها.





وتزوج الثنائي المشهور في 2014 ورفعت كارداشيان دعوى طلاق العام الماضي بداعي بوجود خلافات لا يمكن حلها.





وذكرت عدة منافذ إعلامية أخرى تفاصيل تسوية الطلاق نقلاً عن وثائق المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس.





وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن وثيقة مقدمة إلى المحكمة، إن الأبوين يجب أن يتفقا على المدرسة التي سيلتحق بها الأبناء وقرارات أخرى تشمل الحصول على العلاج أو الاستشارات أو الأنشطة الدينية.





وقالت الصحيفة نفسها إنه لن يُسمح للأطفال بالابتعاد أكثر من 100 كيلومتر عن منزل كارداشيان في مدينة هيدن هيلز بالقرب من لوس أنجليس قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية أو بلوغ 19 عاماً.





وأضافت الصحيفة أن كلا الأبوين سيتمتعان بحق رؤية الأبناء في أعياد ميلادهم والمناسبات الخاصة الأخرى.





وقالت "نيويورك بوست" أيضاً أن كانييه وافق على نقل ملكية أحد عقاراته في هيدن هيلز إلى كارداشيان، التي ستحتفظ أيضاً بملكية عقارات في مدينتي ماليبو وريفرسايد بولاية كاليفورنيا ومدينة هاريسون في ولاية إيداهو.



