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فنون ومشاهير

عودة "الزعيم" الى السينما.. ما قصّة "الواد وأبوه"؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 23:00
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عاد اسم الفنان المصري عادل إمام إلى الواجهة مجدداً، ليتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن عودته للسينما قريباً بعد غياب 12 عاما من خلال فيلم جديد.


وتداولت وسائل إعلام محلية، خبر تحضير الزعيم منذ فترة طويلة لفيلم يعود به للسينما، يحمل اسم "الواد وأبوه"، ويجمعه بابنه الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج نجله الآخر وهو رامي إمام.
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وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، أوضح في تصريحات صحافية لموقع "أهل مصر"، أن الفيلم من إنتاجه، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحضيرات الخاصة بالفيلم.


كما أكد في وقت سابق، أن الزعيم متحمس جدا للعودة إلى السينما، لكنه لم يبين متى سيرى الفيلم النور.
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