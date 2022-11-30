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فنون ومشاهير

أول تعليق من خطيب ندين نجيم على فيديو "الملهى الليلي"

Lebanon 24
30-11-2022 | 16:17
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بأول ردة فعل له بعد انتشار فيديوهات أظهرته في ملهى ليلي، هدد خطيب الفنانة اللبنانية ندين نجيم ناشري الفيديو بالتعامل معهم عبر القانون.


وفي تعليق تركه لها على المقطع الذي نشرته أمس وشغل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، دعم الشاب خطيبته من حساب يحمل اسم "Nareg Narbekian" على "إنستغرام".
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وشدد في كلامه مهدداً ناشري المقطع، بأن التعامل معهم سيكون عبر القانون، ثم ختم حديثه معها بالتعبير لها عن حبه الكبير.
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