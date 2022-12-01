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فنون ومشاهير

إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!

Lebanon 24
01-12-2022 | 02:00
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راجت في الفترة الأخيرة انتقال إعلاميين لبنانيين للعمل والاستقرار في الامارات نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان ولتقليص القنوات اللبنانية انتاجات البرامج لديها بسبب الأزمة المالية.

 

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وفي هذا الإطار علم موقع "بصراحة" ان الاعلامي طوني بارود يغادر نهائيًا لبنان الى الامارات عقب تلقّيه عرضًا للعمل هناك في احدى اهمّ شركات الانتاج.

 

بارود بدأ مشواره كلاعب كرة سلة محترف في عدد من النوادي اللبنانية ثم انتقل إلى التعليق الرياضي واشتهر بالتعليق على أهم مباريات كرة السلة.

 

ثم انتقل طوني إلى تقديم البرامج الفنية والألعاب وقدّم عدة برامج على شاشة الـ lbci قبل ان ينتقل لاحقا إلى الـ mtv حيث قدم أيضا سلسلة من البرامج الناجحة وكان آخرها "تعا ننسى".

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