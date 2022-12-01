بعد استقالتها من الجديد.. ماذا تحضر الاعلامية نانسي السبع؟

أعلنت الاعلامية نانسي السبع عن سبب إستقالتها من "الجديد"، مشيرةً إلى حصولها على عرض من شركة إنتاج عالمية تسمح لها بتولي منصب إداري مرموق فيها."



وأضافت "ستقوم هذه الشركة بإنتاج برنامج خاص من إعدادي وتقديمي، تتولى تسويقه في لبنان والعالم العربي، بتقنيات حديثة ومتطورة، يعنى بشؤون إجتماعية وإقتصادية."

Advertisement

(الديار)