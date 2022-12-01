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فنون ومشاهير

بعد إصابتها بالمرض... وفاة الفنانة الشهيرة عن 79 عاماً وهذا ما أعلنته عائلتها (صورة)

Lebanon 24
01-12-2022 | 08:54
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توفيت مغنية فرقة "فليتوود ماك" البريطانية ومؤلفة الأغاني كريستين مكفي عن 79 عاما، نتيجة إصابتها بمرض أودى سريعاً بحياتها، بحسب ما أعلنت عائلتها.
وألّفت مكفي عدداً كبيراً من الأغاني الشهيرة التي أدّتها الفرقة بينها "ليتل لايز" و"إفريوير" و"سونغبيرد". وكانت انضمّت إلى "فليتوود ماك" بعد سنوات قليلة من إنشاء الفرقة عام 1967.
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وتُعدّ "فليتوود ماك" التي بيع أكثر من مئة مليون ألبوم لها في مختلف أنحاء العالم، إحدى أشهر الفرق الموسيقية.
وأشارت أسرة المغنية في منشور عبر صفحتها في فيسبوك إلى أنّ كريستين مكفي توفيت "بسلام" في أحد المستشفيات عقب "إصابتها بمرض أودى سريعاً بحياتها"، موضحةً أنّ المغنية "كانت برفقة عائلتها" عند وفاتها.
وكانت "فليتوود ماك" إحدى أشهر الفرق في سبعينات القرن الفائت وثمانيناته، وكانت تضم ميك فليتوود وكريستين وزوجها السابق جون مكفي وليندسي باكنغهام وستيفي نيكس.
ويُعتبر ألبوم "رومزر" الذي صدر في 1977، من أكثر الألبومات مبيعاً في تاريخ الموسيقى، إذ بيعت أكثر من 40 مليون نسخة منه في العالم.
وتركت المغنية الفرقة عام 1998 قبل أن تنضم إليها مجدداً بعد 16 عاماً.
وكانت كريستين مكفي أكّدت في تصريح لـ"بي بي سي" عام 2017 أنها أصيبت برهاب الخلاء بعد تركها الفرقة. وغادرت كاليفورنيا لتقيم في كنت جنوب شرق إنكلترا.
وغرّدت "فليتوود ماك" معلّقةً على وفاة المغنية "ليس هناك كلمات تصف حزننا. لقد كانت مميزة وتتمتع بموهبة استثنائية".
 
وفاة كريستين مكفي.. نجمة "فليتوود ماك" ترحل بمرض نادر
 
 
(موقع 24 الإخباري)
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