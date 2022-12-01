نادين الراسي تنشر آخر محادثة لجورج الراسي قبل وفاته بساعات (صور)

Advertisement

شاركت الممثلة نادين الراسي مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة نشرها احد اصدقاء شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي، تظهر المحادثة الاخيرة بينهما قبل وفاة الأخير بساعات قليلة بحادث سير مروع.وفي التفاصيل، اخبر جورج صديقه انه انهى حفلته في سوريا وسيتوجه مباشرة الى لبنان برفقة صديقته زينة، طالبا منه ان يحضّر له "ترويقة كشك" على ان يقصده مباشرة عقب وصوله الى لبنان.وقد ارفقت نادين الراسي الصورة بالتعليق التالي: "كان عبالك كشك يا تقبر قلبي، كان عبالك كشك يا خيي".