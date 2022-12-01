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فنون ومشاهير

أيمن زيدان في "سيلفي" مع هذه الفنانة الشهيرة.. ماذا جمعهما؟ (صور)

Lebanon 24
01-12-2022 | 14:00
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نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة تجمعها بالفنان السوري أيمن زيدان، من فعاليات المهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط وذلك عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، التي جمعتهما على نطاق واسع، معربين عن حبهم الكبير لكلا الفنانين.
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يشار إلى أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي، كرمت في مهرجان سينما المؤلف في المغرب، حيث اعتلت مسرح محمد الخامس بقفطان مغربي وحلت ضيفة على المهرجان.

كما حصل الفيلم السوري "غيوم داكنة" للمخرج السوري أيمن زيدان على جائزة السيناريو في المهرجان.
المصدر: سيدتي
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