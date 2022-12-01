نادين لبكي تحصد جائزة جديدة

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الثلاثاء، فوز المخرجة والممثلة وكاتبة السيناريو اللبنانية نادين لبكي، والممثل الهندي الحائز على العديد من الجوائز، رانبير كابور، بجائزتي مجلة "فارايتي" الدولية، في الدورة الثانية للمهرجان التي ستقام في الفترة بين 1و 10 كانون الاول، في مدينة جدة، على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.وستنال لبكي الجائزة المذكورة كأفضل صانعة أفلام، وهي وضعت أوّل بصمة لها في مجال صناعة الأفلام من خلال فيلمها "كاراميل"، الذي تمّ عرضه للمرّة الأولى في مهرجان "كان" السينمائي الدولي عام 2007.واشتهرت لبكي بأفلامها التي تسلّط الضوء على مختلف نواحي الحياة في لبنان، وهي أوّل مخرجة عربية يتمّ ترشيحها للأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي، عن فيلمها "كفر ناحوم".ويحصل رانبير كابور على الجائزة نفسها كأفضل ممثل، باعتباره أحد أكبر المواهب السينمائية في الهند، وسليل عائلة فنية كبيرة، حرص على إرثها الضخم في مجال صناعة الأفلام.