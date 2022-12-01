هذا غير مقبول... إليسا تقاطع "ماركة" معروفة

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إنضمت النجمة اللبنانية إليسا إلى قائمة المشاهير والفنانين الذين نادوا بمقاطعة دار الأزياء الفرنسية "بالنسياغا" عقب الجدل الذي أثارته جراء حملتها الجديدة التي ظهر فيها أطفال مع اكسسوارات ذات دلالات جنسية، ورغم تقديم "بالنسياغا" اعتذاراً رسمياً، إلا أن أصداء الحملة الدعائية التي حملت اسم "محل هدايا بالنسياغا" لا تزال تثير الاهتمام عالمياً وعربياً.وكتبت النجمة اللبنانية إليسا تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، تؤكد فيها مقاطعتها للماركة الشهيرة، منتقدة بشدة حملتها الدعائية، واستغلالها غير اللائق بأطفال أبرياء، للترويج لمنتجاتها.ونشرت إليسا إحدى صور "بالنسياغا" الدعائية، معلقة: "هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. الترويج للمواد الإباحية للأطفال يتعارض مع كل معايير حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معه.. مقاطعة بالنسياغا.. لقد فعلتها".