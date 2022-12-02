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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تتخطى أزمتها وتستمتع بمشاهدة كأس العالم (صورة)

Lebanon 24
02-12-2022 | 05:00
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يبدو أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب قد تخطت الأزمة الأخيرة التي مرت بها، وتستمتع حالياً في الوقت الحالي بمشاهدة مباريات كأس العالم، حيث استخدمت النجمة حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام للتعبير عن فخرها بإنجاز المنتخب التونسي في كأس العالم.
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وهنأت شيرين منتخب تونس بفوزه على منتخب فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022، حيث نشرت صورة للمنتخب عبر خاصية الستوري وأرفقتها بتعليق كتبت فيه :" ألف ألف مبروك لمنتخب تونس العظيم تستاهلوا تفرحوا يا أهل تونس يا غاليين على قلبي برغم عدم التأهل رفعتوا راسنا".
 
 
 
وحقق منتخب تونس فوزاً تاريخياً على منتخب فرنسا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المدينة التعليمية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
 
يذكر أن شيرين عبد الوهاب بدأت تعود لممارسة حياتها الطبيعية بعد قضاء فترة من العلاج الإلزامي داخل مصحة نفسية، واستغلت خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستغرام لإرسال عدة رسائل شكر ودعم لنجوم الوسط الفني بدأت بالمطرب الشعبي حمادة هلال ووصفته بابن الأصول بعد تقديم الدعم لها في أزمتها.
 
المصدر: سيدتي
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