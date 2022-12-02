ميغان ماركل والأمير هاري يتنافسان وجهاً لوجه في لعبة البينغ بونغ (فيديو)

دائماً ما يهتم الأمير هاري وميغان ماركل بالجانب الرياضي من خلال مشاركتهما في الأحداث الرياضية ورعايتهما على وجه الخصوص لألعاب Invictus Games. وها هما يروِّجان حالياً لألعاب Invictus 2023، المقرر إقامتها في دوسلدورف بألمانيا، في مقطع فيديو يتنافسان فيه وجهاً لوجه في لعبة تنس الطاولة.

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وفي الفيديو الترويجي، يلتقط دوق ودوقة ساسكس مضرب اللعبة ويقفان أمام طاولة البينغ البونغ في ساحة مضاءة، حيث يبتسم هاري لميغان قبل أن تومئ برأسها وترسل إرسالاً.

كما يظهر في بداية الفيديو، عدد من منافسي Invictus وهم يلعبون في مقطع الفيديو بالأبيض والأسود الذي يحمل شعارات "منزل للاحترام" A Home for Respect.

وورد في التعليق على الفيديو بجانب اللقطات: "هل أنتم مستعدون؟ التجربة المذهلة التي تمثلها Invictus Games تقترب أكثر من أي وقت مضى. كونوا جزءاً من تجربة قوة الرياضة في التعافي في دوسلدورف من 9 إلى 16 سبتمبر 2023. تذاكر حفل الافتتاح والختام متاحة الآن!"

وستكون ألعاب Invictus 2023 هي المرة السادسة التي يُقام فيها الحدث، بعد الألعاب في لندن عام 2014، أورلاندو عام 2016، تورنتو عام 2017، سيدني عام 2018، ولاهاي بهولندا عام 2022. في عام 2025، ستعود ألعاب Invictus إلى أمريكا الشمالية وستُقام في فانكوفر وويستلر، بكندا.