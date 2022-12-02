بعد إعلان خطوبتها.. هكذا بدت نادين نجيم في أول ظهور لها في مهرجان البحر الأحمر (صور)

أطلت الفنانة اللبنانية نديم نجيم على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثانية، وهذا يعتبر الظهور الأول بعد أزمتها الأخيرة والتي جاءت بعد تسريب فيديو لها هي وخطيبها من إحدى الحفلات الخاصة، لتعلن بعدها عن خطوبتها.

وارتدت نادين فستان بكم من كتف واحد، وشال، وحزام من الخصر، ونسقت معه تسريحة شعر منسدل من الخلف، ومكياج خفيف.

وتأتي الدورة الحالية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وسط فعاليات استثنائية وحضور مميز لنخبة من نجوم العالم العربي والأجنبي.كما يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات بينها لقاء خاص للمخرجة نادين لبكي مع الجمهور يوم السبت الموافق 3 كانون أول لمناقشة أهم محطات مشوارها الفني، كما تكرم النجمة رانبير كابور في المهرجان وهو ما صرح عنه الرئيس التنفيذي للمهرجان الدولي، قائلا: "يعد كل من نادين لبكي ورانبير كابور من المواهب اللامعة في عالم صناعة السينما. ونحن سعداء بالتعاون مع فارايتي لتكريم النجمين تقديرًا لإسهاماتهما في مجال صناعة الأفلام.. كما نفتخر باستضافتهما في حوارين خاصين مع الجمهور للاستماع إلى تجاربهما الناجحة وتطلعاتهما للمستقبل، فلكل منهما باع في عالم السينما ونحن بالفعل نتطلع للترحيب بهما في جدة".وتألق عدد من النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بينهم النجمة كاجول، والنجم الهندي شاروخان والذي استقبل بحفاوة شديدة فضلا عن كثير من النجوم اللذين تألقوا بإطلالات ناعمة خطفوا بها الأنظار.