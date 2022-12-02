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فنون ومشاهير

بفستان ذهبي وشعر طويل.. يسرا تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر (صور)

Lebanon 24
02-12-2022 | 02:00
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تألقت الفنانة المصرية يسرا بإطلالة أنيقة للغاية خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الأحمر السينمائي لعام 2022.
 
 
وظهرت يسرا بإطلالة مختلفة حيث ارتدت فستانًا ذهبياً واعتمدت تسريحة شعر جديدة حيث ظهرت بشعر طويل من اللون الاصفر بدت كالأميرات.
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وكان قد أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تكريم النجمة المصرية يسرا، بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية، وذلك في حفل افتتاح دورته الثانية.
 
 
وأعربت يسرا عن سعادتها الشديدة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلة: "سعيدة بوجودي هنا، ومتشرفة بهذا التكريم، وإن شاء الله يظل هذا الحب الذي بدأ بيننا من البداية دائم دائما".
 
 
وقالت يسرا خلال تسلمها الجائزة: "شكرا ليكم، دي من أجمل اللحظات في حياتي خصوصًا في وجود ممثلين عظماء وناس بيحبوني وبيحبوا السينما والفن، دا شرف كبير ليا وشكرا على كل شيء وشكرا سمو الأمير بدر ومحمد التركي والسعودية هي بلدي الثاني وبروحها من قبل ما أكون يسرا المعروفة والمشهورة".
 
المصدر: صدى البلد
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