فنانة لبنانيّة شهيرة تكشف: زوجي يطلب منّي إرتداء الملابس القصيرة! (فيديو)

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أثارت الفنانة دومينيك حوراني جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها عن عدم غيرة زوجها عليها، مع طلبه منها ارتداء الملابس القصيرة.وقالت حوراني: "زوجي بيقول لي لازم تبقي زي الأوروبيين البسي قصير، وبقول لي اقفلي من فوق وافتحي من تحت عادي".