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فنون ومشاهير

فنانة لبنانيّة شهيرة تكشف: زوجي يطلب منّي إرتداء الملابس القصيرة! (فيديو)

Lebanon 24
02-12-2022 | 09:19
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أثارت الفنانة دومينيك حوراني جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها عن عدم غيرة زوجها عليها، مع طلبه منها ارتداء الملابس القصيرة.

وقالت حوراني: "زوجي بيقول لي لازم تبقي زي الأوروبيين البسي قصير، وبقول لي اقفلي من فوق وافتحي من تحت عادي".
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https://twitter.com/trend_pase/status/1598088634674335744?s=20&t=y5w9VdD5yd6H6sMoj3mZ2Q

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