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فنون ومشاهير
هل تعيش شاكيرا قصة حب "جديدة"؟
Lebanon 24
02-12-2022
|
16:00
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كشفت تقارير إعلامية غربية عن أن النجمة الكولومبية شاكيرا تعيش قصة حب جديدة، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه.
وقالت صحيفة "نيسترو دياريو" إن حياة شاكيرا باتت "أكثر هدوءا" بعد التوترات التي عاشتها، خلال الأشهر الماضية، من جراء انفصالها عن بيكيه.
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ورجحت أن شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما "وجدت الحب من جديد، وهذه المرة مع مدربها في رياضة ركوب الأمواج".
وتابعت: "يتعلق الأمر بالشاب جوركا إزكورديا، الذي لا يتجاوز عمره 24 عاما.. ظهرا معا في صور عديدة.. كانا قريبين جدا من بعضهما البعض".
ولم يستبعد المصدر أن يكون الأمر مجرد "علاقة صداقة قوية" تجمعهما.
والتقطت الصور الحديثة أثناء استمتاع شاكيرا بوقتها في البحر، حيث بدت النجمة الكولومبية مشغولة بدروس ركوب الأمواج مع مدربها.
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