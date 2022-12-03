ممثل تركي شهير يبدّل شكله لأجل اتاتورك.. شاهدوا كيف أصبح (صور)

كشفت تقارير تركية عن تعديلات أجراها الممثل التركي، اراس بولوت اينملي، على اطلالته بالإضافة الى التدريبات التي خضع لها تماشياً مع شخصيّة "مصطفى كمال أتاتورك" التي يجسدها في بطولة الموسم الاول من مسلسل "أتاتورك".

وقام الممثل التركي بصبغ شعره وشاربه، كما أخذ دروساً لتعلّم اللغة الأجنبية وركوب الخيل، وتلقى تدريبات للوقوف بثبات، كما تعلّم رقصة "الفالس"، هذا بالاضافة الى حصوله على دعم من اخصائي نفسي.

ويتألف مسلسل "أتاتورك" من 6 حلقات يتمّ تصويره لصالح منصة "ديزني بلس" التي طرحت الاعلان الدعائي الأول للعمل الذي سيضم مجموعة من الممثلين الأجانب، لكن لم يتم الاعلان رسمياً عن اسم اي ممثل حتى الآن.