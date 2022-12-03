شاكيرا وجيرارد بيكيه يلتقيان مجدداً… والسبب؟ (صور)

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اجتمعت شاكيرا وحبيبها السابق جيرارد بيكيه في المحكمة للتصديق على اتفاقية حضانة الأطفال الخاصة بالانفصال.وأعلن الثنائي انفصالهما في حزيران الفائت بعد 11 عاماً من علاقة عاطفية جمعتهما، وكشفا الشهر الفائت إنهما توصلا إلى ترتيب مناسب لطفليهما ساشا (سبع سنوات) وميلان (تسع سنوات) بعد اجتماع استمر 12 ساعة مع بعضهما حيث سينتقل الطفلين مع والدتهما من برشلونة الى ميامي فِي الولايات المتحدة.ووقع الجانبان رسمياً على الاتفاق في برشلونة، ودخلا المحكمة وخرجا منها بشكل منفصل بينما تم الإبلاغ عنهما من قبل فرقهما القانونية.وكانت شاكيرا وجيرار بيكيه قد اتفقا في وقت سابق على بيع قصرهما فِي برشلونة حيث نشأ طفلاهما "ميلان" و"ساشا".