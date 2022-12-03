بفستان قصير من الريش.. نانسي عجرم ترقص بحماسة في الرياض ومتابع يسأل: "ليه هيك بتنط؟" (فيديو)

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا ناجحا مساء أمس الجمعة على مسرح الميدل بيست في الرياض.
وتفاعل الجمهور مع نانسي وغنى معها أشهر أغانيها، وبدت نانسي بغاية الانسجام ورقصت بشكل حماسي وبدت وهي تقفز متفاعلة مع أنغام أغانيها.
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وظهرت نانسي بفستان قصير أسود لماع يتميز بريش عند منطقة اليدين، ونسقت معه "البوتين" الأسود.
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الا ان نانسي تعرضت لانتقادات بسبب رقصها على المسرح وعلق احد المتابعين قائلا: "ليه هيك بتنط بدين شو لابسة؟".