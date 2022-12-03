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فنون ومشاهير

ظهر حليق الرأس وببدلة غريبة.. ممثل لبناني شهير يُفاجئ الجميع بإطلالته في السعودية والجمهور: "ليش هيك" (صور وفيديو)

Lebanon 24
03-12-2022 | 04:07
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مؤخرا انطلقت الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر والذي يُقام في السعودية

 

وخلال حفل الافتتاح حضر عدد من نجوم العالم والعالم العربي من بينهم الممثل اللبناني نيكولا معوض.

 

وظهر نيكولا بإطلالة غريبة بعض الشيء، فظهر حليق الرأس مع ذقن طويلة وارتدى بدلة كلاسيكية من اللون النبيذي ولفت أنظار الجمهور لهذه التغيرات التي بدأت عليه.

 

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A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)


 
 

وانهالت تعليقات الجمهور الذين انقسمت تعليقاتهم حول إطلالته فمنهم من اعتبرها جميلة وشبهه بالممثل العالمي جون ترافولتا، في حين انتقدها البعض الآخر، حيث علقت احدى المتابعات قائلة: "ليش هيككك".

 

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