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فنون ومشاهير

كانييه ويست "يُفجّر قنبلة": قبضت على كيم كارداشيان تخونني مع كريس بول

Lebanon 24
03-12-2022 | 11:00
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زعم مغني الراب الأميركي كانييه ويست أنه قبض ذات مرة على زوجته السابقة، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، تخونه مع لاعب الدوري الأميركي للمحترفين، كريس بول، في تغريدة صاخبة شاركها عبر حسابه في "تويتر".
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وأوضح كانييه أنه يودّ تفجير قنبلة أخيرة قبل حظر حسابه على "تويتر"، وكتب: "قبل أن أخرج من هنا، ألقيت القبض على هذا الرجل مع كيم.. تصبحون على خير".

وتضمنت تغريدة كانييه صورة للاعب كريس بول الذي تزوج من جادا كراولي منذ عام 2011، وأنجب منها ابنه كريستوفر (13 عامًا) وابنته كاميرون (10 أعوام).

وبعد هذا الكشف، توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى حساب لاعب كرة القدم متسائلين عن صحة المعلومات، لافتين إلى أنه ربما قابل كيم كارداشيان أثناء مواعدة زميله ديفين بوكر شقيقتها عارضة الأزياء كيندال جينر.

ولم يدلِ أي من الطرفين أي تعليق بشأن هذه المزاعم، إذ لم يؤكد كريس بول أو كيم كارداشيان الموضوع أو ينفيانه.
 
 
(فوشيا)
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