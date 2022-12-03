ما سبب سحب فيلم هيفاء وهبي من دور العرض؟

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تقدمت الشركة الموزعة لفيلم "أشباح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي لغرفة صناعة السينما بطلب لسحب الفيلم من دور العرض في مصر.وذكرت المصادر أن الشركة كتبت في طلبها أن السبب في قرارها بسحب الفيلم هو أنها تنوي عرضه على منصة شاهد الرقمية يوم 25 من شهر كانون الأول الحالي، مؤكدة أن السبب الحقيقي هو عدم تحقيق الفيلم إيرادات مرضية لشركة التوزيع، ما دفعها لاتخاذ هذا القرار للاستفادة من عرضه على المنصة.وكانت غرفة صناعة السينما قد أعلنت قائمة إيرادات فيلم "أشباح أوروبا" طوال فترة عرضه التي امتدت حوالي ثلاثة أشهر، حيث أكدت التقارير أن الفيلم حقق ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه فقط، خلال فترة عرضه، وأنه بهذا يعتبر أضعف إيراد لأفلام الموسم، حيث كان يحقق في اليوم الواحد ما يقرب من ألف جنيه فقط، بعد عرضه بأسبوع.