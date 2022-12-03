Advertisement

فنون ومشاهير

ما سبب سحب فيلم هيفاء وهبي من دور العرض؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1016608-638056671061509151.png
Doc-P-1016608-638056671061509151.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت الشركة الموزعة لفيلم "أشباح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي لغرفة صناعة السينما بطلب لسحب الفيلم من دور العرض في مصر.

وذكرت المصادر أن الشركة كتبت في طلبها أن السبب في قرارها بسحب الفيلم هو أنها تنوي عرضه على منصة شاهد الرقمية يوم 25 من شهر كانون الأول الحالي، مؤكدة أن السبب الحقيقي هو عدم تحقيق الفيلم إيرادات مرضية لشركة التوزيع، ما دفعها لاتخاذ هذا القرار للاستفادة من عرضه على المنصة.
Advertisement

وكانت غرفة صناعة السينما قد أعلنت قائمة إيرادات فيلم "أشباح أوروبا" طوال فترة عرضه التي امتدت حوالي ثلاثة أشهر، حيث أكدت التقارير أن الفيلم حقق ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه فقط، خلال فترة عرضه، وأنه بهذا يعتبر أضعف إيراد لأفلام الموسم، حيث كان يحقق في اليوم الواحد ما يقرب من ألف جنيه فقط، بعد عرضه بأسبوع.

 
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-12-04
04:09 | 2022-12-04
03:15 | 2022-12-04
02:00 | 2022-12-04
01:54 | 2022-12-04
23:00 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website