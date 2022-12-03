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فنون ومشاهير
دخل في غيبوبة... فنان شهير ينجو من وعكة صحية خطيرة فمن هو؟ (صورة)
Lebanon 24
03-12-2022
|
05:25
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تناقلت وسائل إعلامية ومواقع التواصل خبرا عن تحسن الحالة الصحية للفنان السعودي فهد رده الحارثي بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة، دخل على إثرها في غيبوبة لمدة أسبوعين.
وقال الكاتب والمخرج الخليجي فهد الحارثي عبر منشور: إنه "دخل في غيبوبة لمدة أسبوعين بسبب فيروس دخل رئته"، موضحا أنه لم يكن كورونا.
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وأكد الحارثي أنه "عاد إلى الحياة وكسب عمرا جديدا".
وشكر جميع المحبين الذين سألوا عنه واطمأنوا عن حالته.
يذكر أن الحارثي كان أول من خصص صفحة عن المسرح السعودي في جريدة "البلاد" عام 1987.
ومن أبرز أعماله مسرحية "عندما يأتي المساء" التي قدمها في عام 2011. وهو عضو مؤسس لموقع "مسرح الطائف" و"جمعية المسرحيين السعوديين".
(روسيا اليوم)
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