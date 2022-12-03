حضره نجوم عالميّون.. إليسا أوقفت الغناء في حفلها فما السبب؟ (فيديو)

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على هامش مهرجان البحر الاحمر السينمائي الذي أقيم في جدة في المملكة العربية السعودية، أحيت الفنانة اليسا حفلاً غنائياً حضره عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم النجمة العالمية شارون ستون والفنانة الأميركية ميشيل رودريغز والفنانة الهندية بريانكا شوبرا، والممثل العالمي آندي غارسيا.وكان لافتاً أن اليسا أوقفت الغناء لتعبّر عن حبّها لغارسيا، وقالت "لا ما فيي ما وقّف وقول انو آندي غارسيا هو الممثل المفضّل عندي".