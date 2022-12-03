آخر محادثة واتساب لجورج الراسي قبل وفاته: "حضّرلي ترويقة كشك" (صورة)

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كشفت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي عن آخر محادثة واتساب جرت بين شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي وصديقه في بيروت، وتحديداً قبل 20 دقيقة من مغادرة الأراضي السوريّة ووقوع حادث السير المروّع.وكان الراحل جورج الراسي قد كتب لصديقه في المحادثة "أنا خلّصت حفلتي هلق نزلت عن المسرح... حضّرلي ترويقة كشك ع ذوقك 20 دقيقة تارك سوريا انا وزينة، بضلّ جايي لعندك منتروّق سوا عالساعة 6".وعلّقت نادين الراسي عبر خاصيّة القصص القصيرة على هذه المحادثة بالقول: "كان عبالك كشك يا تقبر قلبي؟ كان عبالك كشك يا خيي؟".