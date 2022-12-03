إلتون جون يختتم مسيرته الفنية.. هذا ما يحضر له

Advertisement

سيقدم المغني والموسيقي البريطاني إلتون جون الأداء الرئيسي في مهرجان غلاستونبري الصيف المقبل، حيث سيؤدي العرض الأخير له في بريطانيا في إطار جولته الوداعية العالمية الطويلة خلال المهرجان الشهير الذي يقام في مزرعة ورذي فارم.وقال المغني البالغ من العمر 75 عاما، والذي حقق نجاحا كبيرا بأغاني مثل "روكت مان" و"تايني دانسر"، إنه ما من طريقة أفضل لتوديع معجبيه البريطانيين من الظهور في ذلك المهرجان الموسيقي.ويقترب جون من نهاية جولته المعروفة باسم "وداعا طريق القرميد الأصفر" التي بدأت في سبتمبر أيلول 2018. وقدم خلال مسيرته المهنية التي امتدت أكثر من 50 عاما ما يزيد على أربعة آلاف عرض في أكثر من 80 دولة.وقال جون في بيان: "أتحدث كل أسبوع إلى فنانين جدد خلال برنامجي الإذاعي وغالبا ما يشار إلى جلاستونبري على أنه لحظة محورية في انطلاق حياتهم المهنية. إن الدعم الحقيقي والحماسي من المهرجان لأفضل المواهب الناشئة هو شيء حاز إعجابي منذ مدة طويلة".وقالت إميلي إيفيس التي تشارك في تنظيم الحدث إن المغني النشط سيظهر على خشبة مسرح بيراميد مساء الأحد في المهرجان العام المقبل.وأضافت "سيكون هذا هو آخر عرض لجون داخل المملكة المتحدة ضمن جولته الأخيرة على الإطلاق، لذلك سنختتم المهرجان ونحتفل بهذه اللحظة العظيمة".واختتم جون المحطة الأميركية من جولته الوداعية بعرض حضره العديد من النجوم في استاد دودجر في لوس انجلوس في تشرين الثاني. وسيقدم عروضه في أستراليا ونيوزيلندا في يناير كانون الثاني قبل انطلاق الجولة البريطانية في ليفربول في آذار.