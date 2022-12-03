Advertisement

فنون ومشاهير

إلتون جون يختتم مسيرته الفنية.. هذا ما يحضر له

Lebanon 24
03-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1016749-638057031330766498.jpg
Doc-P-1016749-638057031330766498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيقدم المغني والموسيقي البريطاني إلتون جون الأداء الرئيسي في مهرجان غلاستونبري الصيف المقبل، حيث سيؤدي العرض الأخير له في بريطانيا في إطار جولته الوداعية العالمية الطويلة خلال المهرجان الشهير الذي يقام في مزرعة ورذي فارم.
Advertisement

وقال المغني البالغ من العمر 75 عاما، والذي حقق نجاحا كبيرا بأغاني مثل "روكت مان" و"تايني دانسر"، إنه ما من طريقة أفضل لتوديع معجبيه البريطانيين من الظهور في ذلك المهرجان الموسيقي.

ويقترب جون من نهاية جولته المعروفة باسم "وداعا طريق القرميد الأصفر" التي بدأت في سبتمبر أيلول 2018. وقدم خلال مسيرته المهنية التي امتدت أكثر من 50 عاما ما يزيد على أربعة آلاف عرض في أكثر من 80 دولة.

وقال جون في بيان: "أتحدث كل أسبوع إلى فنانين جدد خلال برنامجي الإذاعي وغالبا ما يشار إلى جلاستونبري على أنه لحظة محورية في انطلاق حياتهم المهنية. إن الدعم الحقيقي والحماسي من المهرجان لأفضل المواهب الناشئة هو شيء حاز إعجابي منذ مدة طويلة".

وقالت إميلي إيفيس التي تشارك في تنظيم الحدث إن المغني النشط سيظهر على خشبة مسرح بيراميد مساء الأحد في المهرجان العام المقبل.

وأضافت "سيكون هذا هو آخر عرض لجون داخل المملكة المتحدة ضمن جولته الأخيرة على الإطلاق، لذلك سنختتم المهرجان ونحتفل بهذه اللحظة العظيمة".

واختتم جون المحطة الأميركية من جولته الوداعية بعرض حضره العديد من النجوم في استاد دودجر في لوس انجلوس في تشرين الثاني. وسيقدم عروضه في أستراليا ونيوزيلندا في يناير كانون الثاني قبل انطلاق الجولة البريطانية في ليفربول في  آذار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-12-04
04:09 | 2022-12-04
03:15 | 2022-12-04
02:00 | 2022-12-04
01:54 | 2022-12-04
16:00 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website