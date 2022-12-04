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فنون ومشاهير

نجل فنانة عربية شهيرة يقتل عشيقته بطريقة مروعة!

Lebanon 24
04-12-2022 | 02:00
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ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن نجل الفنانة عزيزة ملاك، متهم بقتل عشيقته الثلاثينية في مدينة في الدار البيضاء.

وأوضحت وسائل إعلام محلية نقلاً عن شهود عيان ومصادر أمنية، أن المتهم أخرج الشابة من أحد صالونات التجميل عنوةً، واصطحبها إلى شقته، قبل العثور عليها ميتةً في وقت لاحق في أحد الشوارع حيث وجدت مرمية وتنزف من عنقها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنها المنية وافتها.
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وأفاد تقرير الطب الشرعي بوجود كدمات مختلفة في أنحاء منفرقة من جسم الضحية.

ولم توضح التقارير اسم الفنانة المغربية بشكل واضح، لكنها ألمحت إليها بالأحرف الأولى من اسمها.
 
 
لكنّ قناة "مع محمود" على "يوتيوب" أكدت أن الفنانة عزيزة ملاك، هي المقصودة.

وذكرت القناة نفس الرواية التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، بأنّ نجل الفنانة عزيزة ملاك اصطحب الفتاة وهي عشيقته بالقوة من صالون تجميل. وبعد اعتدائه عليها في شقته، ألقاها في أحد الشوارع وهي تنزف من رقبتها، وتمّ نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنّها توفيت لاحقاً.
المصدر: وكالات
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