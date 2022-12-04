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فنون ومشاهير

عمرو دياب يشعل "مهرجان ميدل بيست" الرياض بحفل جماهيري كبير (صور)

Lebanon 24
04-12-2022 | 08:00
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أشعل الفنان عمرو دياب ليل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد إحيائه حفلاً غنائياً كبيراً حمل لافتة كامل العدد ضمن مهرجان ميدل بيست الرياض.

وقدم خلال الحفل أغنيتين هما "هتدلع" مع الديجي العالمي SALVATORE GANACCI وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف لمتابعة النجم الكبير.
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وشكر عمرو دياب جمهوره في نهاية الحفل وكل من ساهم في اخراج الحفل بهذا الشكل المتميز.
 
موقع الوكيل الإخباري | حفل مكتمل العدد للنجم عمرو دياب في الرياض .. صور - الوكيل الاخباري

الجدير بالذكر أن عمرو دياب احتفل خلال الفترة الماضية بوصول عدد مستمعيه على تطبيق أنغامي إلى مليار استماع كأول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار عبر المنصة الشهيرة منذ إطلاقها.
 
 
موقع الوكيل الإخباري | حفل مكتمل العدد للنجم عمرو دياب في الرياض .. صور - الوكيل الاخباري


وكان الفنان عمرو دياب قد أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بعد ظهوره خلال إحيائه إحدى حفلات الزفاف في تركيا مرتدياً حلقاً في أذنه، مما أدى إلى توجيه انتقادات له من بعض الجمهور.
المصدر: لها
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