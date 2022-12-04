عمرو دياب يشعل "مهرجان ميدل بيست" الرياض بحفل جماهيري كبير (صور)



أشعل الفنان عمرو دياب ليل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد إحيائه حفلاً غنائياً كبيراً حمل لافتة كامل العدد ضمن مهرجان ميدل بيست الرياض.



وقدم خلال الحفل أغنيتين هما "هتدلع" مع الديجي العالمي SALVATORE GANACCI وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف لمتابعة النجم الكبير.

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وشكر عمرو دياب جمهوره في نهاية الحفل وكل من ساهم في اخراج الحفل بهذا الشكل المتميز. وشكر عمرو دياب جمهوره في نهاية الحفل وكل من ساهم في اخراج الحفل بهذا الشكل المتميز.



الجدير بالذكر أن عمرو دياب احتفل خلال الفترة الماضية بوصول عدد مستمعيه على تطبيق أنغامي إلى مليار استماع كأول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار عبر المنصة الشهيرة منذ إطلاقها.