بينهم فنانة لبنانية.. نجوم يتعرضون لعملية نصب كبيرة في المغرب!

دخل الفنان حمادة هلال في ورطة كبيرة أثناء تواجده في دولة المغرب لإحياء إحدى الحفلات هناك. حيث فوجئ بهروب منظم حفل "موروكن لوكشري إيفنت"، والذي كان من المقرر إقامته مساء أمس السبت 3 كانون الأول، قبل الحفل بساعات قليلة دون سداد مصاريف الحفل أو أجور الفنانين والفندق المقيمين به.

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وتسبب الأمر في حالة من الفوضى بين المشاركين في الحفل من مصممي الأزياء والعارضين، بعد مطالبتهم بسداد مستحقات الفندق والمشاركين معهم في هذا الحدث على الرغم من دفعهم لأكثر من ألفي درهم مغربي للمشاركة بالحفل.

وكانت قائمة الضيوف والمكرمين المشاركين في الحفل المقام بمدينة طنجة، النجم حمادة هلال والنجمة المغربية هدى سعد، فضلا عن مجموعة من ألمع النجوم الذين أعلن منظمو الحفل عن مشاركتهم في وقت سابق كالنجمة اللبنانية مادلين مطر، والمغربي عادل أصيل والفنانة هند زيادي والفنان عماد الدراج ونجم الكوميديا يسار المغاري.

كما كان سيتم تكريم الاعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند والمغربية العراقية مريم حسين، بالإضافة إلى عارضة الأزياء والممثلة كوثر بودراجة ومدير مهرجان القنوات الفضائية العربية أحمد عليوة والإعلامية شهرزاد عكرود، وحياة جبران، والإعلامي، فهد الهاشمي.