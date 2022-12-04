عن ارتباطها بمدربها... شاكيرا تخرج عن صمتها وتحسم الجدل

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بعدما خرجت أنباء تشير إلى وجود علاقة حب تجمع المغنية الكولومبية شاكيرا مع مدربها الخاص في رياضة ركوب الأمواج، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، خرجت الأخيرة عن صمتها وأوضحت الحقيقة.وقالت في تصريحات صحافية خلال تواجدها في المحكمة لحضور جلسة قضية حضانة أطفالها: "احتراما لأولادي والأوقات العصيبة التي يمرون بها، أطلب من وسائل الإعلام وقف التكهنات".كما أضافت: "ليس لدي شريك عاطفي أو أي شيء سوى تكريس نفسي بالكامل لأطفالي ورفاهيتهم"، وفق ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.وتابعت النجمة العالمية أن علاقتها بمدرب ركوب الأمواج علاقة احترافية لتدريبها على هذه الرياضة التي تمارسها.